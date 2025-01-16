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جامعة الإسكندرية تدرس تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الطاقة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تشكيل لجنة لترشيد الطاقة على مستوى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية. 

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وأكد الدكتور سعيد علام أنه في إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية التي تصبو لترشيد إستهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد حيث سيتم تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت والوحدات التابعة للجامعة توافقًا مع جهود الدولة المصرية لترشيد الكهرباء، وتماشيا  مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية. 

وتشمل مذكرة التفاهم تبادل الزيارات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتبادل الآراء وإلقاء المحاضرات والتدريس والقيام بالبحوث المشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية في مركز التدخل المبكر التابع للكلية، وإتاحة الفرصة لعدد من الطلاب لقضاء فترة تدريب في مجال الكشف المبكر عن الإعاقات، والمشاركة في القوافل الطبية والعلاجية الخاصة بمديرية الصحة، إحالة الحالات الخاصة للأطفال ذوي الهمم من مستشفيات المديرية لعمل الاختبارات والتقييمات داخل مركز التدخل المبكر بالكلية.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الأعمال عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024 /2025.  

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الطب عن المسح الطبي الذي تم بكلية العلوم لمرضى ارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري للعاملين بالجامعة، واحتفالية مكتب رابطة الخريجين. 

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية عن الأنشطة والفعاليات التي تمت بالكلية خلال الفترة من شهر أكتوبر 2024 حتى 30 ديسمبر 2024. 

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بجامعة الاسكندرية الدكتور سعيد علام الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية

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