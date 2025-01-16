الخميس 16 يناير 2025
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رياضة

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة واللاعبون يعاينون الملعب

فريق الزمالك
فريق الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.


وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على منح التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة حرس الحدود.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر والونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاته وعبد الله السعيد وزيزو ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: حسام أشرف. 

 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط. 

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