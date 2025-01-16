التحفظ على 3 طلاب اعتدوا على أمن مستشفى بالمقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس 3 طلاب أصابوا فرد أمن بأحد المستشفيات في منطقة المقطم بعد أن منعهم من زيارة صديقهم في غرفة العناية المركزة، وذلك ٢٤ ساعة ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم يفيد بوجود شكوى داخل المستشفى.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تم التقابل مع فرد أمن بالمستشفى “مصاب بجرح قطعي”، وأوضح أنه تضرر من ثلاثة طلاب مقيمين بدائرة القسم لتعديهم عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج.

كما تبيّن أنه نتج عن هذا التعدي إصابة فرد الأمن بسبب منعهم من دخول قسم الرعاية المركزة بالمستشفى لزيارة أحد أصدقائهم في غير المواعيد المحددة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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