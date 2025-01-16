الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تستضيف أول اجتماعات مكتب مجلس المحافظين لمركز العلم والتكنولوجيا

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو
ads

استضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات اجتماع المكتب الأول لمجلس المحافظين السادس عشر لمركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM S&T بالقاهرة خلال يومي 15 و16 يناير 2025، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المركز وسفراء وممثلى سفارات بعض الدول الأعضاء بجمهورية مصر العربية.

  الاجتماع الأول لمجلس المحافظين لمركز العلم والتكنولوجيا


افتتحت الاجتماع  الدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونائب رئيس الدورة الحالية لمجلس المحافظين، ورحبت بالضيوف، وأكدت على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المركز في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مجالات العلوم

 كما استعرضت كافة أنشطة الأكاديمية ومبادرتها لبناء قاعدة معرفية قوية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة فى المجالات ذات الأولوية الأستراتيجية للدولة.


كما أعرب كلًا من  الدكتور كيران بوجان ممثل وزير التعليم العالي بجمهورية موريشويس ورئيس الدورة الحالية للمركز، والدكتور حسين الأعرج  نائب رئيس الدورة  وممثل دولة فلسطين وسيلبي موديبا نائب رئيس الدورة  الحالية وممثل دولة جنوب أفريقيا عن شكرهم لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لحسن التنظيم والاستضافة.


واستعرض الدكتور أميتافا باندوبادهياي مدير مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية الدور المحوري الذي يلعبه المركز في دعم البحث العلمي والابتكار من خلال التعاون بين الدول الأعضاء ومشاركتهم في الأنشطة الذي يقدمها المركز. 

واستعرض  المنح الذي يقدمها المركز للمشاركين من الدول الأعضاء،وكافة الأنشطة التى تم عقدها المركز بالتعاون مع الدول الأعضاء خلال الفترة من 2023 وحتى 2025، كما تطرق إلى  إصدارات الكتب وملفات الحقائق Fact Files التي يصدرها المركز والتى تعد من الأدوات الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي وتوفير المعرفة والبيانات الضرورية لمواجهة التحديات التى تواجه الدول الأعضاء. 


 الجدير بالذكر أن مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية يضم فى عضويته 46 دولة، وبدأ التعاون بين جمهورية مصر العربية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية منذ عام 1993 حيث تمثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الإتصال للمركز داخل مصر. 

 

ومن المقرر أن تتولى مصر رئاسة اجتماع المكتب الأول لمركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية في أكتوبر 2026،  وتُعقد اجتماعات المكتب الأول للمركز بشكل دوري في إحدى الدول الأعضاء، وقد استضافت مصر  اجتماعات المكتب في عامي 2004 و2019 من خلال المشاركة الفعلية وعام 2021 من خلال المشاركة الافتراضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي التعليم العالي العلوم والتكنولوجيا دولة فلسطين

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يشهد احتفالية تجديد اعتماد كلية الطب

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى استثماري لمناقشة تطبيق المخرجات البحثية

"آثار عين شمس" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس كهرباء بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

ميناء القاهرة الجوي يطلق برنامجًا تدريبيًّا حول نظم الإدارة المتكاملة

رئيس جامعة عين شمس: العمل المؤسسي ساهم في تحقيق النجاحات بالتعاون الدولي

وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق المعهد البريطاني للتدريب بالفيوم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من كلية الجراحين الملكية بلندن

ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

موقف محمد صلاح، لاعب نيوكاسل يشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية