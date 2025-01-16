الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

حجز المتهمين باختطاف نجل مالك مزارع دواجن بالبحيرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة، بحجز المتهمين باختطاف نجل مالك مزارع دواجن فى البحيرة وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

تلقى مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (مالك مزارع دواجن - مقيم بدائرة المركز) بخروج نجله طالب 8 سنوات، متجهًا للمدرسة وعدم عودته، ثم تلقيه اتصال هاتفى من مجهولين  طلبوا خلاله فدية مقابل إعادة نجله.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص، ربة منزل – مقيمين بدائرة المركز) ومكان الطفل المحتجز بمسكن أحدهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير الطفل، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم باستدراج الطفل حال توجهه للمدرسة واصطحابه بسيارة ملاكى ملك أحدهم والاتصال بوالده وطلبوا منه مبلغ مالى نظير إعادة نجله، وتم بإرشادهم ضبط السيارة، والهاتف المحمول المستخدمين فى الواقعة.

 

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الامن العام النيابة العامة بمديرية امن البحيرة قطاع الأمن العام مديرية أمن البحيرة مركز شرطة ابو المطامير

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