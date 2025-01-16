الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإجابة كانت في نموذج الأسئلة، إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا

امتحانات الترم الأول
امتحانات الترم الأول

أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور عصام الدين فرحات، عن إلغاء درجات سؤال كامل في امتحان نصف العام الدراسي لمادة قواعد الموسيقى العربية، المخصص لطلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الموسيقية في كلية التربية النوعية. 

جاء هذا القرار بعد أن تفاجأ الطلاب جامعة المنيا والمراقبون بوجود إجابة للسؤال ضمن ورقة الأسئلة.

إحالة الأمر للتحقيق

وبعد علمه بالواقعة، قرر رئيس جامعة المنيا إحالة الأمر للتحقيق من خلال لجنة قانونية مختصة، للاستماع إلى أطراف الحادثة وشهاداتهم. 

كما تم اتخاذ قرار بإلغاء درجات السؤال بالكامل، وتوزيع درجاته على باقي أسئلة الامتحان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا جامعة المنيا أخبار جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أهم أخبار جامعة المنيا جامعة المنيا اليوم أخبار جامعة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

محافظة المنيا تحذر من إلاعلانات الوهمية لبيع الأراضي في الظهير الصحراوي

5 قرارات هامة في اجتماع محافظ المنيا مع أهالي أبوقرقاص

العثور على جثة طفلة غرقت بترعة جانبية في المنيا

شخص ينهي حياة زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية

العثور على طفل حديث الولادة بقرية البهنسا في المنيا

إصابة طالبتين خلال امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالمنيا

كلب يهاجم 14 شخصًا في محافظة المنيا
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، تعرف عليها

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

موقف محمد صلاح، لاعب نيوكاسل يشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية