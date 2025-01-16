الإجابة كانت في نموذج الأسئلة، إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا

أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور عصام الدين فرحات، عن إلغاء درجات سؤال كامل في امتحان نصف العام الدراسي لمادة قواعد الموسيقى العربية، المخصص لطلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الموسيقية في كلية التربية النوعية.

جاء هذا القرار بعد أن تفاجأ الطلاب جامعة المنيا والمراقبون بوجود إجابة للسؤال ضمن ورقة الأسئلة.

إحالة الأمر للتحقيق

وبعد علمه بالواقعة، قرر رئيس جامعة المنيا إحالة الأمر للتحقيق من خلال لجنة قانونية مختصة، للاستماع إلى أطراف الحادثة وشهاداتهم.

كما تم اتخاذ قرار بإلغاء درجات السؤال بالكامل، وتوزيع درجاته على باقي أسئلة الامتحان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.