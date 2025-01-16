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إنشاء 4 ملاعب رياضية بجامعة سوهاج الجديدة

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إنشاء ٤ ملاعب رياضية متعددة على أرض الجامعة الجديدة، بهدف دعم الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة صحية وآمنة لطلاب الجامعة وشباب المحافظة، معربًا عن شكره وزارة الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لتعزيز الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجابيًا على تنمية القدرات البدنية والنفسية لدى الشباب.

إنشاء ٤ملاعب رياضية متعددة على أرض جامعة سوهاج الجديدة 

 

وفي هذا الصدد استقبل رئيس الجامعة المهندس أيمن السيد مندوب وزارة الشباب والرياضة، خلال زيارته للجامعة والذي أشاد بالإمكانات المتوفرة في مقر الجامعة الجديد، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة سوف تقوم بإنشاء 2 ملعب خماسي نجيل صناعي متعدد الأغراض وعدد 2 ملعب خماسي ترتان متعدد الأغراض بهدف خدمة قطاع الشباب من طلاب الجامعة وشباب مدينة سوهاج بصفة عامة، وطلاب كلية علوم الرياضة بصفة خاصة. 

إنشاء 2 ملعب خماسي نجيل صناعي متعدد الأغراض 2 ملعب خماسي ترتان متعدد الأغراض

ومن جانبه أكد الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضية أهمية هذه الملاعب في دعم العملية التعليمية بالكلية تحت مسماها الجديد، بما يواكب تطورات اللوائح والبرامج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

وأضاف الدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تلك المشروعات سوف تساهم في استقطاب البطولات الجامعية المحلية والاقليمية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الرياضية، مما يُعزز من صحتهم العامة وينمي روح التعاون والعمل الجماعي لديهم.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جامعة سوهاج الجديدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزارة الشباب والرياضة

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