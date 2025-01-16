التحقيق مع سائق سيارة نقل بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائري

باشرت نيابة المرج التحقيق مع سائق سيارة نقل متهم بتعريض حياة المواطنين أعلى الطريق الدائري بالقاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



قائد سيارة نقل يعرض حياة المواطنين للخطر بالطريق الدائري



تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام سائق سيارة "نقل" برفع الصندوق الخاص بالمقطورة على جانبه أثناء سيره بالطريق الدائري بمنطقة المرج بالقاهرة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة، وقائدها - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) وتبين "انتهاء تصريح تسيير المقطورة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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