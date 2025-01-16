وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على التواصل هاتفيا مع رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا في بطولة العالم في كرواتيا خالد فتحي، وتهنئة رجال اليد على الفوز في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم على الأرجنتين، ومتابعة آخر استعداداتهم لمواجهة البحرين غدا، وتوفير كل سبل الدعم لهم، وأشاد وزير الرياضة بقيمة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد وما يضمه من مجموعة من أفضل لاعبي العالم، وطالبهم باستمرار انتصاراتهم، وأكد أن الجميع في مصر ينتظر منهم الكثير والملايين تشجعهم بكل حماس.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا نجح في الفوز على الأرجنتين بنتيجة ٢٥/٣٩ في مباراته الأولى في المجموعة، ويستعد غدا لمواجهة البحرين في الجولة الثانية في بطولة العالم.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين "كرواتيا والدنمارك والنرويج" خلال الفترة من ١٤ يناير وحتي ٢ فبراير.

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة كارلوس باستور المدير الفني، فوزا هاما على نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25) في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر إلى نقطتين يتصدر بهما ترتيب المجموعة الثامنة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر حتى الآن كالتالي:

1- مصر | نقطتان

2- كرواتيا | بدون نقاط

3- البحرين | بدون نقاط

4- الأرجنتين | بدون نقاط

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - 7 مساء

الجمعة | مصر × البحرين - 7 مساء

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف

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