الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

12 مليار جنيه ميزانية الخطة الاستثمارية لوزارة الري بالعام المالي الجاري (إنفوجراف)

وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية
ads

 نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان 12 مليار جنيه ميزانية الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024-2025.

 

الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024 / 2025

واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2024 / 2025 بميزانية تقدر بنحو 12.70 مليار جنيه، مؤكدًا أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

May be an image of text

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وزارة الري الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية

مواد متعلقة

معلومات الوزراء يناقش مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي.. مطالبات بتبني التقنيات الجديدة لتعزيز القدرة على التحليل والتنبؤ.. و11175 مركزًا متخصصًا حول العالم حتى عام 2020

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الإثنين (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مستقبل أمريكا تحت قيادة ترامب (إنفوجراف)

«معلومات الوزراء» يستعرض تحديات السلاسل اللوجستية.. أبرزها الاضطرابات في نقاط الاختناق البحرية.. وارتفاع تكاليف الشحن «بالقائمة»
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 16 يناير 2025

تقارير: محمد صلاح يقود الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

تطور هستيري في حرب السدود بالسودان، الخبراء يحذرون من ضرب «مروي» وتأثيره على مصر

موقف محمد صلاح، إيزاك يشعل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بشأن اتفاق منحة المساعدة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع بنك إعادة الإعمار

منوعات

المزيد

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات

العراق يسعى لاستعادة أرشيفه اليهودي من أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش في 20 شهرًا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التغيير يأتي من الله أم البشر؟ علي جمعة يجيب

ما هى البشرى التي جاءت للنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«وقد بلغني الكبر»، الشعراوي يوضح أدب النبي زكريا في الحديث مع الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية