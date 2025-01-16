الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة

النقد الأجنبي، فيتو
النقد الأجنبي، فيتو

 أمرت نيابة النزهة بإحالة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة النزهة للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 الف جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضًا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

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