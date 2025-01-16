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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون في ختام الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون 


تنطق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون


تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس عبر قنوات beIN Sports HD 1    ،Diema Sport 2 HD، Digi Sport 2 HD Romania، beIN Sports HD 1 English، TNT Sports 1.


ويدخل مانشستر يونايتد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد خوض 20 مباراة بينما يحتل ساوثهامبتون المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

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