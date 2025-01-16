إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 نساء، في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادثة.

قرية تل بني عمران

تلقى الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول حادث انقلاب السيارة، الذي وقع أمام قرية تل بني عمران، بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

أسماء مصابي الحادث، إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، هم: شوقية فتحي يونس، 70 سنة، شوقي فتحي يوسف، 69 سنة، عزيزة رجب خليل، 36 سنة، محمود أحمد عبد النعيم، 45 سنة, رضا لملوم محمد، 50 سنة، أمل رجب خليل، 30 سنة.

سمالوط شمال محافظة المنيا

جميعهم مقيمون في قرية العوايسة التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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