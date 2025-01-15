الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

أمير قطر: نأمل أن يسهم وقف إطلاق النار بغزة في مرحلة جديدة لا تهمش القضية العادلة

تميم بن حمد، فيتو
تميم بن حمد، فيتو

أعرب تميم بن حمد أمير قطر، عن رغبته في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية.

وتابع: نود أن نوجه الشكر لجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهما المقدرة لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وأضاف: نأمل أن يسهم وقف إطلاق النار بغزة في مرحلة جديدة لا تهمش فيها هذه القضية العادلة والعمل الجاد لحلها.

وقال أمير قطر، إن الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي.

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