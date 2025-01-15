الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

وفاة سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الأوسطي بحلوان

حادث الطريق الأوسطي
حادث الطريق الأوسطي بحلوان

كشفت تحريات المباحث مديرية أمن القاهرة، أن سائق السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الأوسطي بحلوان توفى في الحادث فور وقوعه بعد اصطدامه بأتوبيس الركاب.

وأضافت التحريات، أن الحادث وقع نتيجة تصادم أتوبيس ركاب وسيارات نقل وأخرى ملاكي على الطريق الأوسطي بحلوان، وأن السبب الرئيسي في الحادث سيارة نقل بمقطورة فقد قائدها السيطرة عليها، مما نتج عنه الاصطدام بالسيارات على الطريق.

وحصلت “فيتو” على مقطع فيديو لحادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.


 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

 

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

حادث الطريق الأوسطي اليوم

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان بالقرب من نزلة المعصرة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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