كابتن طائرة الزمالك: أتمنى أن تكون البطولة العربية انطلاقة لحصد لقبي الدوري وإفريقيا

أكد أحمد يوسف عفيفي كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الفريق ينتظر دعم جماهير الأبيض المتواجدة في قطر خلال منافسات البطولة العربية التي تقام في الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وقال "يوسف" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الفريق استعد جيدًا لمنافسات البطولة العربية، وخاض أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية وظهر اللاعبون بمستوى مميز".

وأضاف: "منذ حضور البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق وجميع اللاعبين ملتزمون ويبذلون أقصى جهد لديهم لتحقيق الانتصار، والفوز بالألقاب في الموسم الجاري".

وأكمل: "إقامة البطولة العربية في قطر سيكون له دور إيجابي بالنسبة لنا في ظل وجود عدد كبير من جماهير الزمالك، ونحن ننتظر دعمهم ومؤازرتهم".

وتابع: "سبق لي وشاركت في أكثر من بطولة عربية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، ودائمًا ما تكون بطولة الفرق هي الأصعب والأقوى بسبب تعاقد الأندية العربية مع محترفين على مستوى عال".

وواصل: "أسعى لنقل خبراتي إلى اللاعبين للوصول لأبعد مرحلة في البطولة، والتتويج باللقب الأول في الموسم الجاري".

وأردف: "الأهلي هو المنافس التقليدي للزمالك في أي بطولة، ولكن النسخة الحالية من البطولة العربية تضم فرق قوية نجحت في تعزيز صفوفها بلاعبين أصحاب خبرات عالية، وأتوقع أن تشهد البطولة مفاجآت".

واختتم: "أتمنى أن تكون البطولة العربية انطلاقة للفريق، فالتتويج بلقبها سيعيد الثقة للاعبين وسيمنحنا دفعة معنوية كبيرة لحصد لقبي الدوري وإفريقيا".

وعلي صعيد كرة القدم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة أمام حرس الحدود.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الخميس، في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.