حبس سائق توك توك بتهمة تمزيق جسد زميله ببني سويف

أمرت النيابة العامة بمحافظة بني سويف بحبس سائق توك توك بتهمة تمزيق جسد زميله لسرقة توك توك ببني سويف.

القبض على سائق مزق جسد زميله لسرقة توك توك ببني سويف

كان مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا يفيد بضبط (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة ببا) لتعديه على سائق مركبة "توك توك"، بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح قطعي وسرقة ( توك توك - هاتف محمول - متعلقاته الشخصية) عقب استيقافه بدائرة مركز شرطة الفشن بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة ببا.

وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات، السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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