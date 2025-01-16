جهود مكثفة لضبط قائد سيارة نقل دهس شابا في مصر الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط قائد سيارة نقل دهس شاب أثناء قيادته دراجته النارية بأحد شوارع بمنطقة مصر الجديدة.





مصرع شخص في حادث مصر الجديدة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث، وسقوط مصاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة شخص دراجته النارية بأحد شوارع مصر الجديدة اصطدم به سائق سيارة نقل من الخلف فأسقطه على الأرض مصابًا.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى وعقب فترة من إيداعه المستشفى لقي مصرعه متأثرًا بإصابته.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.