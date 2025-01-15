شهد مسجد الإمام الحسين، اليوم الأربعاء، انعقاد مجلس الحديث السابع والعشرين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد المتصل، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



انعقاد مجلس الحديث السابع والعشرين لقراءة "صحيح الإمام البخاري"

شارك في المجلس نخبة من علماء الحديث الشريف، حيث تولى القراءة: الدكتور محمد نصر اللبان

من أول باب:(من كبر في نواحي الكعبة)

إلى نهاية باب:(صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين)

الدكتور/ أحمد نبوي مخلوف: من أول باب:(من لم يقرب الكعبة) إلى نهاية باب:(وجوب الصفا والمروة).

الدكتور/ أحمد رزق درويش: من أول باب:(ما جاء في السعي بين الصفا والمروة) إلى نهاية باب:(الوقوف بعرفة).



جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية

تأتي هذه المجالس الحديثية في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، من خلال قراءة "صحيح الإمام البخاري" بسند متصل، بهدف تعزيز الفهم الصحيح للسنة وربط طلبة العلم بعلوم الحديث الشريف، بما يعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.



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