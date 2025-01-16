الخميس 16 يناير 2025
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حوادث

المباحث تستمع لأقوال المصابين في حادث الطريق الأوسطي بحلوان (فيديو)

حادث الطريق الأوسطي
حادث الطريق الأوسطي بحلوان، فيتو

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال المصابين لكشف ملابسات وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

 

وحصلت “فيتو” على مقطع فيديو لحادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.


حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

 

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

حادث الطريق الأوسطي اليوم

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان بالقرب من نزلة المعصرة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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