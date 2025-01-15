الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

الإمارات تنجح في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لتبادل 50 أسيرًا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 50 أسيرًا من الجانبين.

وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا بشأن الأسرى

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن الوساطة شملت 25 أسيرًا من الجانب الأوكراني، و25 أسيرًا من الجانب الروسي بمجموع 50 أسيرًا ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2,583 أسير.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية تقدمت بالشكر لروسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما في جهود الوساطة الإماراتية، وإنجاح عملية تبادل الأسرى، ما يدل على تقديرهما لدور دولة الإمارات في دعم كافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة بين البلدين.

ونوهت الوزارة إلى أنه بنجاح الوساطة الجديدة يبلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها، منذ بداية العام الماضي، 11 وساطة، وهو ما يعكس الثقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات تعتزم الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه إنجاح الجهود التي تعمل على التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

جهود الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت حتى الآن في إتمام 11 عملية تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت، في ديسمبر 2022، في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

 

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