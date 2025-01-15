الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تبدأ خطة صيانة خطوطها والبينة الأساسية

قطار, فيتو
قطار, فيتو
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بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية، إعداد قوائم بمناطق الصيانة والتى مقرر أن تدخل ضمن المشروع الخاص فى مجال إنشاء وتجديدات وصيانة خطوط السكك الحديدية تحت مسمى “سالشيف تراك” وذلك بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية.

صيانة خطوط السكك الحديد 

وقد وقع المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وفاليريانو سالسيتشا الرئيس التنفيذي للشركة وشادي أحمد الرئيس التنفيذي لشركة TLC (المشاركة في المشروع بنسبة 10%) عقود تنفيذ أعمال تجديدات وانشاء خطوط السكك الحديدية المختلفة بإستخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية.

ستقوم شركة سالشيف بتوفير عدد من الماكينات والمعدات الحديثة بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الاصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة وذلك لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية وانشاء الخطوط الجديدة.

ومن المستهدف أن تبدأ الشركة بتجديد 300 كم + 200 مفتاح بمعدل 100 كم + 70 مفتاح كحد أدنى سنويًا وتستمر اتفاقية الشراكة لمدة 25 سنة مما يعني أن تقوم بتجديد 2500 كم سكة و1750 مفتاح بالاضافة الى مشاركة الشركة الجديدة فى إنشاء الخطوط الجديدة والتى تقوم بها الهيئة وباقى قطاعات وزارة النقل وكذلك التوسع في نطاق عملها ليشمل قيام الشركة بتنفيذ خطوط السكك الحديدية بافريقيا والشرق الاوسط.

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