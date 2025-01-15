السكك الحديدية تبدأ خطة صيانة خطوطها والبينة الأساسية

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية، إعداد قوائم بمناطق الصيانة والتى مقرر أن تدخل ضمن المشروع الخاص فى مجال إنشاء وتجديدات وصيانة خطوط السكك الحديدية تحت مسمى “سالشيف تراك” وذلك بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية.

صيانة خطوط السكك الحديد

وقد وقع المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وفاليريانو سالسيتشا الرئيس التنفيذي للشركة وشادي أحمد الرئيس التنفيذي لشركة TLC (المشاركة في المشروع بنسبة 10%) عقود تنفيذ أعمال تجديدات وانشاء خطوط السكك الحديدية المختلفة بإستخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية.

ستقوم شركة سالشيف بتوفير عدد من الماكينات والمعدات الحديثة بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الاصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة وذلك لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية وانشاء الخطوط الجديدة.

ومن المستهدف أن تبدأ الشركة بتجديد 300 كم + 200 مفتاح بمعدل 100 كم + 70 مفتاح كحد أدنى سنويًا وتستمر اتفاقية الشراكة لمدة 25 سنة مما يعني أن تقوم بتجديد 2500 كم سكة و1750 مفتاح بالاضافة الى مشاركة الشركة الجديدة فى إنشاء الخطوط الجديدة والتى تقوم بها الهيئة وباقى قطاعات وزارة النقل وكذلك التوسع في نطاق عملها ليشمل قيام الشركة بتنفيذ خطوط السكك الحديدية بافريقيا والشرق الاوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.