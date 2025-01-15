محافظة المنيا تحذر من إلاعلانات الوهمية لبيع الأراضي في الظهير الصحراوي

دعت محافظة المنيا المواطنين إلى الحذر وعدم التعامل مع إعلانات بيع أراضي الظهير الصحراوي في المنيا وذلك بعد انتشار فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب والريلز، تقوم فيها بعض الشركات والجمعيات بالترويج لبيع أراضٍ ومزارع ضمن مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة.

محافظة المنيا تناشد بتوخي الحذر من إعلانات وهمية لبيع أراضي الظهير الصحراوي

وتؤكد محافظة المنيا ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة أي معلومة أو إعلان يتعلق ببيع أراضي الظهير الصحراوي

الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة في المنيا

. يمكن للمواطنين التواصل مع الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة في المنيا، الكائنة بمجمع المصالح الحكومية، الدور الثالث، عبر الهاتف على الرقم ٠٨٦٢٣٦٠٦٠٢، للحصول على معلومات دقيقة والتأكد من قانونية هذه الإعلانات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

كما تشدد المحافظة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي تروج لمعلومات مغلوطة قد تضر بمصالح المواطنين، وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.