5 قرارات هامة في اجتماع محافظ المنيا مع أهالي أبوقرقاص

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع أهالي مركز أبوقرقاص لتناول عدد من الطلبات والشكاوى، وجاءت أبرز القرارات التي تم اتخاذها كالتالي:

1 تحسين وسائل النقل



- قرر محافظ المنيا، استبدال وسائل النقل غير الآمنة بوسائل أكثر أمانًا، وفتح باب الترخيص لسيارات أجرة ميكروباص تعمل بالوقود المزدوج.

2 توفير السلع الغذائية



- أمر محافظ المنيا باستمرار توفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30% من خلال المبادرة الرئاسية "بداية"، مع إقامة أسواق يومية في جميع المراكز.

3 مشاريع الصرف الصحي



- قرر محافظ المنيا متابعة مشاكل الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، مع توجيه شركة المياه بإنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية إتليدم.

4 آنشاء مستوصف ومكتب بريد



- يدرس محافظ المنيا إنشاء مستوصف صحي ومكتب بريد يخدم أهالي قرية بني حسن، مع افتتاح سجل مدني في قرية إتليدم.

5 فرص العمل والمساعدات الإنسانية



قرر محافظ المنيا توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب المنطقة، واستجابة لمطالب الحالات الإنسانية بتقديم المساعدات المناسبة.

أكد المحافظ على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لتحسين جودة الحياة في كافة القرى.

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