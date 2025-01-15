الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

المباحث تستمع لشهود العيان في تصادم 20 سيارة على الطريق الأوسطي بحلوان

حادث الطريق الأوسطي
حادث الطريق الأوسطي بحلوان، فيتو

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وما يقرب من 20 سيارة أخرى، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

 

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

 

 

حادث الطريق الأوسطي اليوم

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وما يقرب من 20 سيارة، أعلى الطريق الأوسطي بحلوان بالقرب من نزلة المعصرة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 
حادث الطريق الأوسطي بحلوان 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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