الخطيب يبحث فرص الاستثمار بالسوق المصرية في مجال صناعة الإطارات

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة بروميتون تاير مصر، ووفد صيني برئاسة السيد وانج جيانجون، رئيس مجلس إدارة شركة CNRC/بروميتون، لبحث فرص الاستثمار في مصر في مجال صناعة وتصدير الإطارات.

وأكد الوزير الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الحكومة؛ لخلق بيئة عمل تنافسية وملائمة لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى دور الحكومة في ضمان المنافسة العادلة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية توطين الصناعة وبما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، لافتا إلى أن توطين الإنتاج في مصر يعود بالفائدة على المستثمرين من خلال تقليل تكاليف اللوجستيات والتشغيل، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير القاعدة الصناعية في مصر.

ولفت الوزير إلى جهود الحكومة في تبسيط النظام الضريبي، وتقليل الرسوم، وتسهيل الإجراءات التنظيمية لتخفيف العبء عن الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى استمرار جهود الحكومة في تقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، لضمان أن تظل مصر وجهة تنافسية جاذبة للأعمال.

ومن جانبه أعرب عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة بروميتون تاير مصر، ووانج جيانجونج، رئيس مجلس إدارة شركة CNRC/بروميتون، عن ثقتهما في الإمكانيات الاستثمارية المتنامية في مصر، وأكدا التزامهما بتعزيز عمليات شركة بروميتون تاير مصر في البلاد وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الإطارات والتصدير للأسواق الخارجية.

حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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