فيتو في المركز الأول، أسماء الفائزين بمسابقة ساقية الصاوي الدورة 22 (صور)

فازت الزميلة؛ جهاد القماش بالمركز الأول في مسابقة ساقية الصاوي للتصوير الفوتوغرافي محور اللقطة العفوية.

كما شارك العديد من المصورين بعرض العديد من أعمالهم الفنية في معرض الساقية للتصوير الفوتوغرافي، وتم افتتاح المعرض وتسليم الجوائز يوم 11 يناير في الساعة السادسة مساء، وذلك بالدورة 22 لعام «2024 - 2025» بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك بحضور المهندس أحمد الصاوي مؤسس ساقية الصاوي الذي قام بتسليم الجوائز للفائزين وأعضاء لجنة التحكيم:

المكونة من الفنانين التاليين: "أحمد الشيشتاوى، حسام دياب، سلمى يوسف، علاء الباشا، وائل أنسى".

ويستمر المعرض حتى يوم 19 يناير 2025 ويضم المحاور الآتية:

-محور التصوير المعمارى

-محور الفوتوغرافيا المعاصرة

-محور أبيض وأسود

-محور الصورة الملونة

-محور القطة عفوية (تصوير موبايل )

-جائزة عبد الفتاح رياض – تصوير الحياة الطبيعية

وننشر أسماء الفائزين بمسابقة ساقية الصاوى الدورة 22

(محور اللقطة العفوية )

المركز الأول: جهاد القماش

المركز الثاني: ناهد محمود محمد

المركز الثالث: هشام فاروق رجب

مركز شرفي: أبانوب نبيل - أميرة رزق عبد المنعم

( التصوير المعماري )

المركز الثاني: أسامة يوسف الروحانى - يوسف ناصر

المركز الثالث: علاء نور الدين

المركز الشرفي: هشام فاروق رجب - أسامة شريف المدنى

(الفوتوغرافيا المعاصرة)

المركز الأول: هشام فاروق رجب

المركز الثانى: ياسمين القاسم

المركز الثالث: عاليا محمد

مركز شرفى: علاء نور الدين مصطفى - علاء أحمد حسين - فيفى محمد عبد المجيد

(اللقطة الملونة)

المركز الأول: أسامة شريف المدنى

المركز الثاني: شريف عبد الله

المركز الثالث: منى حسن ابو عبده

مركز شرفي: أحمد أشرف شريف - محمد أشرف سعد

(الأبيض والأسود)

المركز الأول: محمد أشرف سعد

المركز الثانى: يوسف ناصر

المركز الثالث: أشرف إبراهيم قورة

المركز الشرفى: هشام فاروق رجب - مروان يوسف عبد الغنى

(جائزة عبد الفتاح رياض)

شريف عبد الله أحمد

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