3 عروض لـ"نيران الأناضول" بالأوبرا، وحفل إضافي بروماني شرم الشيخ

تعاقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد مع فرقة نيران الأناضول التركية لإقامة حفل إضافي بمدينة شرم الشيخ فى الثامنة والنصف مساء الإثنين 3 فبراير بالمسرح الرومانى إلى جانب 3 حفلات على المسرح الكبير أيام الأربعاء والخميس والجمعة 29، 30، 31 يناير.

عروض لنيران الأناضول بدار الأوبرا

وتقول الدكتورة لمياء زايد: إن حفل نيران الأناضول على المسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ يأتى ضمن خطط دار الأوبرا لتقديم الفنون الجادة خارج الأسوار والقاعات المغلقة، وأضافت أن العروض تتميز بالإبهار والجاذبية نتيجة تكامل العناصر الفنية التى تمتزج بالتراث التركى بطابعه الفريد، مشيرة أن القوى الناعمة المتنوعة تعد أحد مفردات توطيد الروابط بين الشعوب.

جدير بالذكر أن فرقة نيران الأناضول أسسها مصطفى أردوغان عام 1999 تحت إسم (سلاطين الرقص ) بهدف إلقاء الضوء على التراث الثقافي الثري للأناضول، وتعد من أفضل الفرق الفنية فى العالم، قامت بجولات فى مختلف دول العالم وحققت نجاحًا كبيرًا منها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين،ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، الصين، الأردن،هولندا وغيرها، كما قدمت أكثر من 8500 ليلة عرض حى حضرها أكثر من 50 مليون مشاهد ولاقت استحسان الجمهور والنقاد نتيجة مهارة وبراعة أعضائها.

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