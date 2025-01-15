طلاب أولى إعدادي بالمعادي: امتحان الرياضيات كان سهل (فيديو)

انتهى طلاب الصف الأول الإعدادى بمدارس المعادى منذ قليل من أداء امتحان مادة الرياضيات فى خامس أيام امتحانات صفوف النقل بالقاهرة.



وعن آراء طلاب الصف الأول الإعدادي فى امتحان مادة الرياضيات، أكد طلاب مدارس المعادى سهولة الامتحان.

وقال طالب إن الامتحان كان سهلا وتمكن من حل الأسئلة خلال ساعة.

وأضاف طالب آخر أن امتحان الرياضيات كان فى مستوى الطالب المتوسط وأنه نجح فى حل الاسئلة فى زمن الامتحان.



امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل



وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل، يوم السبت 11 يناير الجاري، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية، وتنتهى صفوف دراسية أخرى من امتحانات الترم الأول 15 يناير.

ووجهت الوزارة بأنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

مواعيد امتحانات الترم الأول



- وبدأت امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

وأكد الدكتور حسن الصعيدي مدير ادارة دار السلام التعليمية على التزام اللجان بوقت الامتحان كاملًا لكي يعطون للطلاب فرصة للمراجعة وعدم التسرع وساد الهدوء على كل اللجان وتقوم الوزارة بإرسال مشرفين يوميًا للمرور علي اللجان والاطمئنان علي الطلاب وسير الامتحانات.





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