أوراسكوم للتنمية تعيّن حازم هلال رئيسًا تنفيذيًا لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، المطور الدولي الرائد للمجتمعات المتكاملة والحيوية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين حازم هلال في منصب الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم التابعة لأوراسكوم للتنمية.

وفي إطار استراتيجية أوراسكوم للتنمية الطموحة لترسيخ مكانتها كمطور عالمي للوجهات المتميزة، سيكون هلال مسؤولًا عن تعزيز الأداء وخلق قيمة طويلة الأجل لثلاثة من المجتمعات المتكاملة للشركة في مصر: O West ومكادي هايتس وبيوم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون عضوًا رئيسيًا في اللجنة التنفيذية لأوراسكوم للتنمية، حيث سيقدم تقاريره مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، عمر الحمامصي.

وجاء ذلك بفضل خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاعات متعددة، حيث مؤخرًا شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، حيث قاد تطوير استاد ومدينة رياضية جديدة. وقبل ذلك، شغل منصب المدير التجاري في شركة ماونتن فيو، وحقق نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت المبيعات من 2 مليار إلى أكثر من 30 مليار جنيه مصري خلال خمس سنوات، وبدأ هلال مسيرته المهنية في شركة بروكتر آند جامبل بين عامي 2004 و2016، حيث تقدم إلى منصب مدير تجاري وأدار العمليات التجارية في عدة أسواق بالشرق الأوسط.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: "يسعدنا الإعلان عن تعيين حازم هلال في منصب الرئيس التنفيذي لمدن O West، ومكادي هايتس، وبيوم، حيث سيتولى حازم قيادة جهود فريق العمل والاستمرار في العمل على تحويلهم إلى وجهات عالمية المستوى. ومع خبرته الواسعة في مجال التطوير العقاري ونجاحاته السابقة، نثق بأنه سيعزز التزامنا بالابتكار والتميز، وهما عنصران أساسيان لنصبح مطورًا عالميًا للوجهات والمدن."

من جانبه، أعرب حازم هلال عن سعادته بتولي هذا المنصب قائلًا: "فخور بالانضمام إلى شركة أوراسكوم للتنمية وقيادة فرق العمل في هذه الوجهات المتميزة. إن مدن O West، ومكادى هايتس وبيوم تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق النمو والابتكار، وسأسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات لتقديم قيمة حقيقية للعملاء والمجتمعات، وأتطلع إلى التعاون مع فرق العمل لتطوير مشروعات تعكس التزام الشركة بالتفوق وتعزيز مكانتها كأحد أبرز مطوري الوجهات المتكاملة."

إلى جانب مسيرته المهنية، يُعد حازم هلال عضوًا نشطًا في لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، كما أنه يعمل على تشجيع ريادة الاعمال من خلال الاستثمار والعضوية الفخرية في مجالس إدارة عدة شركات ناشئة. يحمل هلال شهادات من كلية هارفارد للأعمال وكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

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