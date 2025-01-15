التنسيقية تطلق حوارًا مجتمعيًّا حول «شهادة البكالوريا»

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستطلق حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، يشارك فيه الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم، وكذلك أصحاب المصلحة، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته التنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية، بحضور أعضاء من الهيئة البرلمانية بالتنسيقية بغرفتيها النواب والشيوخ وأعضاء وحدة التعليم والبحث العلمي باللجنة، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بملف التعليم، واعتباره أولوية عظمى، ومشروع قومي للدولة المصرية.

كما ستعقد التنسيقية عدد من اللقاءات الرسمية والميدانية مع المعنيين بالملف، وكذلك عقد ورش عمل لمناقشة المقترح والوصول لرؤية شاملة تتبناها التنسيقية.

وكانت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية في التنسيقية قد عقدت خلال الفترة الماضية بعض الاجتماعات حول مقترح شهادة البكالوريا، وأعدت تقدير موقف متكامل حول المقترح.

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