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أخبار مصر

رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فيتو

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر، في خطوة هامة نحو تعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في الصناعات الثقيلة.

يأتي هذا الافتتاح ضمن جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع السيارات، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يتم خلال الافتتاح استعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط التجميع، وخطط الإنتاج المستهدفة للسوق المحلي والتصدير.

 

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