وزير التعليم: حل مشكلات المدارس الملحة بنسبة 90٪

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الحضور المنخفضة بالمدارس كانت تعود لارتفاع كثافة الفصول ووجود عجز بالمعلمين، خاصة في مدارس المحافظات.

عجز المدرسين في المدارس

وأشار إلى أنه بناء علي زيارة أكثر من 300 مدرسة ولقاء أكثر من 15000 مدير مدرسة، وتم بناء خطط لعلاج المشكلات على أرض الواقع.



وأوضح وزير التعليم أنه تم بناء خطط لحل المشكلات الرئيسية لعودة الطلاب المدارس وتقليل الكثافات وسد عجز المعلمين وتم حل المشكلات بنسبة تفوق 90٪.

التقييمات وأعمال السنة

وأضاف أن عودة الطلاب للمدارس يستلزم عودة اعمال السنة والتقييمات وهو ما يطبق في المدارس الخاصة والدولية باسم ( كويز) ولا يوجد نظام في العالم لا يقيم طلابه بشكل مستمر.

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