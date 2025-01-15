الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

ريال مدريد يرفع الراية البيضاء في صفقة نجم ليفربول

أرنولد
أرنولد

استسلم ريال مدريد، مؤقتا، في سعيه للتعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، الصيف المقبل، ويرفض كل محاولات التجديد مع الريدز حتى الآن.

ريال مدريد يستسلم 

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لا توجد فرص تقريبًا لإبرام الصفقة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويرفض ليفربول التفريط في أرنولد حاليا، لأن الفريق يتصدر الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ولا يزال يأمل تجديد عقد اللاعب.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينجح ريال مدريد في ضم أرنولد في يوليو المقبل، إلا إذا حدث أي تغيير غير متوقع.

وأوضحت أن أرنولد نفسه، الذي نشأ في أكاديمية ليفربول ويعتبر أيقونة لجماهير الريدز، لن يجبر النادي على تركه، ويرى أن مغادرة فريق حياته في منتصف الموسم، يعد قرارا غير صائب.  

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