ريال مدريد يرفع الراية البيضاء في صفقة نجم ليفربول

استسلم ريال مدريد، مؤقتا، في سعيه للتعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، الصيف المقبل، ويرفض كل محاولات التجديد مع الريدز حتى الآن.

ريال مدريد يستسلم

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لا توجد فرص تقريبًا لإبرام الصفقة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويرفض ليفربول التفريط في أرنولد حاليا، لأن الفريق يتصدر الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ولا يزال يأمل تجديد عقد اللاعب.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينجح ريال مدريد في ضم أرنولد في يوليو المقبل، إلا إذا حدث أي تغيير غير متوقع.

وأوضحت أن أرنولد نفسه، الذي نشأ في أكاديمية ليفربول ويعتبر أيقونة لجماهير الريدز، لن يجبر النادي على تركه، ويرى أن مغادرة فريق حياته في منتصف الموسم، يعد قرارا غير صائب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.