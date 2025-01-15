الشيخ زايد التخصصي ينجح في إنقاذ سيدة حامل وجنينها بعملية معقدة

أعلن الدكتور صلاح عمر جوده، مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي أن طوارئ المستشفي استقبلت حالة لسيدة في العقد الثالث من العمر حامل بالشهر الثامن تعاني من ألم حاد بالصدر وتسارع في ضربات القلب وبعد توقيع الكشف الطبي عليها ومراجعة التاريخ المرضي من قبل أطباء القلب تبين أن المريضة قامت بإجراء عملية تغيير للصمام الأورطي منذ ١٣ عاما وكذلك تركيب دعامة بالشريان الأمامي النازل منذ ٣ سنوات.

وجود انسداد بالصمام الأورطي نظرا لتوقف المريضة عن أخذ أدوية السيولة قرابة الشهرين

وفي سياق متصل قام أطباء القلب بعمل موجات صوتية على القلب "Echo" والتي بينت وجود انسداد بالصمام الأورطي نظرا لتوقف المريضة عن أخذ أدوية السيولة قرابة الشهرين وفي ذات السياق قام فريق جراحة القلب والصدر بمناظرة الحالة وتأكيد التشخيص بمعاونة أطباء القلب عبر إستخدام تقنية "Flouroscopy" بإستخدام جهاز القسطرة؛ علاوة على تصوير الشرايين التاجية بعد إتخاذ كافة الاجراءات الطبية الكاملة لحماية الجنين من الأشعة.

إجراء ولادة قيصيرية وإخراج الجنين بسلام

وأضاف "جوده " أنه على الفور تم تشكيل الفريق الجراحي من أطباء جراحة القلب والصدر وأطباء النساء والتوليد وفريق التخدير ومن ثم تم تحضير المريضة ودخولها للعمليات حيث تم إجراء ولادة قيصيرية وإخراج الجنين بسلام ليتم إيداعه بالحضانة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي سياق متصل قام فريق جراحة القلب والصدر بتحضير الحالة وإدخالها لماكينة القلب الصناعي ومن ثم إصلاح الانسداد بالصمام الأورطي وذلك عبر استبداله في عملية صعبة ومعقدة وذات معدل خطورة عالٍ نظرًا لوجود التصاقات حول القلب لتخرج بعدها المريضة إلي جناح الرعاية المركزة بوحدة القلب والصدر بحالة طبية جيدة تحت الإشراف والملاحظة تمهيدًا لنقلها لإحدى غرف القسم الداخلي خلال ال ٤٨ ساعة القادمة.

وضم الفريق نخبة من الأطباء المتخصصين في مجالات القلب، وجراحة النساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والتخدير.



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