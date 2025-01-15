الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تقيم الصالون الثقافي الأول بقصر الإبداع الفني

قصور الثقافة، فيتو
قصور الثقافة، فيتو

تدشن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، فعاليات الصالون الثقافي الأول بقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، بالحي السابع.

الصالون الثقافي الأول بقصر الإبداع الفني 

ويستضيف الصالون الكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، في لقاء ثقافي وفني، يشارك به كل من الكاتبة والناقدة زینب فرغلي، الكاتب والمخرج رضا سلیمان، والمخرج إبراهيم الشوادي، ونخبة من رجال الفكر والفن والثقافة.

قصر ثقافة الإبداع 

قصر ثقافة الإبداع بمدينة السادس من أكتوبر افتتحه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، عقب الانتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر الماضي، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع.

ويعد أحد أهم القصور المتخصصة التي تسهم بدورها في تعزيز الوعي الفني والثقافي لكل فئات المجتمع، من خلال الورش الفنية والحرفية واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الأنشطة التي تقدم سواء داخل القصر أو خارجه.

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