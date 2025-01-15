قصور الثقافة تقيم الصالون الثقافي الأول بقصر الإبداع الفني

تدشن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، فعاليات الصالون الثقافي الأول بقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، بالحي السابع.

الصالون الثقافي الأول بقصر الإبداع الفني

ويستضيف الصالون الكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، في لقاء ثقافي وفني، يشارك به كل من الكاتبة والناقدة زینب فرغلي، الكاتب والمخرج رضا سلیمان، والمخرج إبراهيم الشوادي، ونخبة من رجال الفكر والفن والثقافة.

قصر ثقافة الإبداع

قصر ثقافة الإبداع بمدينة السادس من أكتوبر افتتحه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، عقب الانتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر الماضي، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع.

ويعد أحد أهم القصور المتخصصة التي تسهم بدورها في تعزيز الوعي الفني والثقافي لكل فئات المجتمع، من خلال الورش الفنية والحرفية واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الأنشطة التي تقدم سواء داخل القصر أو خارجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.