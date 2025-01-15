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رياضة

حسن أبو المعاطي يكشف حقيقة احترافه في البرتغال

حسن أبو المعاطي
حسن أبو المعاطي

كشف حسن أبو المعاطى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إعارته لنادي  ريو آفي البرتغالى

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لفيتو: هناك مفاوضات مستمرة بين النادي البرتغالي ووكيلي ونادي الزمالك وخلال ساعات سيتم حسم الملف سواء بإعارتي أو رفض العرض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة أمام حرس الحدود.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الخميس، في الرابعة عصرا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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