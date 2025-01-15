في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي

يصادف اليوم الأربعاء عيد ميلاد المخرج الكوميديان أحمد الجندي نجل الفنان الراحل محمود الجندي، فهو من مواليد 15 يناير 1980، ويعتبر صاحب أجمل البصمات السينمائية والكوميدية فى شاشات السينما والتليفزيون المصرية آخر 10 سنوات.

وقدم أحمد الجندي عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات الكوميدية التي لاقت قبولا واسعا عند النقاد والجمهور منذ عام 2006 وحتى الآن.

“فيتو” تستعرض قائمة بأقوى أعمال قدمها الجندي جعلت من اسمه علامة استثنائية فى صناعة الكوميديا.

أقوى أعمال أحمد الجندي

مسلسل سيت كوم بعنوان «أحمد إتجوز منى» لـ إنجي المقدم وأحمد فلوكس،وكان هذا العمل علامة فارقة في العروض التليفزيونية فكان الأول من نوعية سيت كوم.

كذلك قدم «حوش اللي وقع من منك» بطولة بشرى، علا غانم، محمود عبد المغني وأحمد رزق عام 2007.. ولاقى العمل نجاح واسع بشباك التذاكر العربي.

كذلك قدم النجم أحمد مكي لأول مرة وأعطاه دور البطولة فى فيلم «إتش دبور».. فظهر مكى بفضل الجندي الذي منحه بطولة أول عمل سينمائي له، وتلاه أفلام «طير إنت»، و«لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)».

كما قدم المخرج أحمد الجندي الثلاثي الفني “شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد” بشكل متميز عام 2014 من خلال فيلم الحرب العالمية الثالثة الذي يعتبر علامة خاصة فى كوميديا الفنتازيا.

وخلال عامي 2017 و2018و2021 قدم سلسلة من الأفلام لاقت صدى شعبي كبير منها: بنك الحظ ووقفة رجالة.

والعام الماضي قدم الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات السعيدة لـ هشام ماجد وهنا الزاهد واقتنص الفيلم إجمالي إيرادات ناهز الـ 90 مليون جنية بسينمات مصر فقط.

أما فى المسلسلات التليفزيونية فمن أبرز أعماله 7 مواسم من مسلسل الكبير أوي، ومواسم مسلسل موضوع عائلى، ومسلسل نيللي وشريهان





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