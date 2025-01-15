الأربعاء 15 يناير 2025
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وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين

وزير الزراعة يلتقي
وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  بحضور قيادات الوزارة حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية 
والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويوجه بسرعة حل مشكلات المواطنين 


ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزراعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالزراعة  .

 

 


 أكد وزير الزراعة على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزارعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.


ووجه قيادات الوزارة  بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة  المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام
مع تكليف إدارة الإتصال السياسي والشؤون البرلمانية بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.


 

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وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استصلاح الأراضي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي الدكتور محمد القرش رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي زراعة واستصلاح الأراضي

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