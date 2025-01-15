رئيس الحزب الناصري بالعراق: مصر الحصن الباقي ضد المخططات الغربية (صور وفيديو)

قال الدكتور عبد الستار الجميلى، رئيس الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري بالعراق: إن مشاركته في إحياء ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر تأتي من حرصه على التواجد في كل ما يخص الزعيم. وقال: "عبد الناصر كان سابقًا لعصره، واليوم نحن هنا للاحتفال بذكرى ميلاده الـ107."

وأكد الجميلي في تصريح خاص لـ"فيتو"، خلال زيارته ضريح عبد الناصر في ذكرى ميلاده، أن الالتزام بالفكر القومي الناصري نابع من إدراك أهميته في مواجهة مشروعات الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف: "رسالتنا إلى الأمة العربية هي أن تتمسك بمصر، لأنها القلعة والحصن الباقي لمواجهة المخططات الغربية. ولابد من التوحد في اتحاد عربي لتحقيق أهداف الأمة."

كواليس الاحتفال بالذكرى الـ107 لميلاد الزعيم

وتوافد منذ قليل العشرات من محبي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى ضريحه بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، لإحياء ذكرى ميلاده، وحمل الزوار صور الزعيم الراحل ووضعوا باقات من الورود على الضريح، كما قرأ البعض آيات من القرآن الكريم على روحه.

مولد جمال عبد الناصر

وُلد الزعيم جمال عبد الناصر في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير 1918، بعد انتقال أسرته للإقامة هناك، حيث كان والده يعمل وكيلًا لبريد باكوس. أنجب والده ثلاثة أبناء في منزل القنواتي بباكوس، مما جعل الإسكندرية تحظى بمكانة خاصة لدى عبد الناصر، حيث كان يلجأ إليها من حين لآخر.

كان الزعيم جمال عبد الناصر صاحب إنجازات كبيرة، خاصة في ملف العدالة الاجتماعية، إذ رأى أن الشعب هو صاحب الحق في ثروات البلاد. رفض مجتمع الـ5% من الأغنياء، ودعم الفلاحين، وفتح أبواب التعليم المجاني، وأنشأ المصانع التي ساهمت في تنفيذ رؤيته لدولة العدالة الاجتماعية

وتمر اليوم الذكرى الـ107 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، الذي أطلق عليه المصريون لقب "رئيس ونصير الغلابة". كان حب الشعب لعبد الناصر نابعًا من انحيازه الدائم للفقراء والطبقات الكادحة، وهو ما جعله أحد أكثر الزعماء تأثيرًا في تاريخ مصر الحديث. منذ الصباح الباكر، توافد المصريون إلى ضريحه لقراءة الفاتحة، تعبيرًا عن تقديرهم لذكراه الخالدة.

ولد جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918، في أسرة متوسطة الحال. مسيرته السياسية حفلت بمحطات بارزة أثرت في تاريخ مصر والعالم العربي، حيث بدأت ملامح رؤيته تتشكل خلال مشاركته في حرب فلسطين عام 1948.

حرب فلسطين وصدمة الأسلحة الفاسدة

خلال خدمته في كتيبة المشاة السادسة في حرب 1948، صُدم عبد الناصر بضعف تجهيزات الجيش المصري وصفقة الأسلحة الفاسدة، التي اعتُبرت من أبرز أسباب فشل الحرب. كانت تلك التجربة محفزًا لتفكيره في التغيير، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية المتدهورة وسيطرة الإقطاع على البلاد.

قادت تلك الأوضاع إلى ثورة يوليو 1952، التي كانت تهدف إلى إنهاء الفساد والطبقية. شارك عبد الناصر كأحد الضباط الأحرار في الإطاحة بالملكية وإعلان الجمهورية عام 1953، ليصبح لاحقًا رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا للجمهورية في 1956.

تعرض عبد الناصر لمحاولة اغتيال أثناء خطاب شعبي في ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954، من قبل أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. لكنه رد بكلماته الشهيرة: "حياتي فداء لكم... دمي فداء لكم"، ما عزز مكانته كقائد شعبي.

تأميم قناة السويس، القرار الذي غيّر موازين القوى

في خطوة جريئة، أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956، لمواجهة رفض البنك الدولي تمويل بناء السد العالي. هذه الخطوة دفعت القوى الاستعمارية إلى شن العدوان الثلاثي على مصر، لكنها عززت دعم الشعوب العربية والعالمية لمصر.

في عام 1958، وُقّع ميثاق الوحدة بين مصر وسوريا، لتكون الجمهورية العربية المتحدة أول تجربة وحدوية في العالم العربي. على الرغم من انتهائها بعد سنوات قليلة، ظل هذا الحلم العربي جزءًا من إرث عبد الناصر.

تعرضت مصر لهزيمة قاسية في حرب 1967، لكن الشعب المصري وقف إلى جانب قائده، رافضًا تنحيه بعد إعلانه قراره بشكل مؤثر. استجاب عبد الناصر لضغط الجماهير واستمر في الحكم، محاولًا إعادة بناء الجيش.

وفاة عبد الناصر، الزعيم الذي أبكى الملايين

رحل جمال عبد الناصر بعد ثلاث سنوات من النكسة، تاركًا وراءه إرثًا سياسيًا وشعبيًا عميقًا. جنازته كانت مهيبة، حضرها الملايين من المصريين والعرب، في وداع تاريخي للزعيم الذي عاش ومات من أجل وطنه.

الفكر الناصري

يعد الفكر الناصري من أبرز التيارات الفكرية والسياسية التي ظهرت في العالم العربي في منتصف القرن العشرين، ويعكس رؤية شاملة لتحقق الحرية والعدالة والتنمية في البلدان العربية. قام هذا الفكر على العديد من المبادئ الأساسية التي شكلت جوهر حركة الزعيم المصري جمال عبد الناصر، والتي سعت إلى تحقيق وحدة عربية شاملة، تحسين أوضاع الشعوب العربية، وتنمية الدول العربية اقتصاديًا واجتماعيًا.

1. الحرية والوحدة العربية

يعد ناصر من أبرز دعاة الوحدة العربية، إذ كان يرى أن العالم العربي يجب أن يتحد ليواجه التحديات الداخلية والخارجية، ويحقق قوة سياسية واقتصادية. وكانت رؤيته للوحدة العربية مستندة إلى القومية العربية، وهي الوحدة التي تعتمد على الثقافة واللغة والتاريخ المشترك بين الشعوب العربية. دعا إلى تأسيس كيان عربي موحد تكون له القدرة على التأثير في الساحة العالمية ويكون قادرًا على الدفاع عن مصالحه.

كما كانت الحرية جزءًا أساسيًا من الفكر الناصري. كان عبد الناصر يسعى إلى تحرير الشعوب العربية من الاستعمار والهيمنة الأجنبية، ويرى أن الاستقلال السياسي والاقتصادي هو الطريق الوحيد لتحقيق الحرية الحقيقية للعرب.

2. التنمية والإنتاج والتصنيع

ركز الفكر الناصري على ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم العربي. في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تواجهها الدول العربية، كانت رؤية عبد الناصر تقوم على تحسين الظروف الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات. كان يعتقد أن التصنيع هو السبيل الأساسي للنهوض بالاقتصاد، ولذلك كان يسعى إلى بناء المصانع الكبرى وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

كان التصنيع في الفكر الناصري مرتبطًا أيضًا بتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين الدول العربية، وهو ما يعزز من قوة المنطقة العربية ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات. ومن خلال استثمار الموارد المحلية وتوفير البنية التحتية اللازمة، كان الفكر الناصري يرى في التصنيع الحل الأمثل للنهوض بالأمة العربية.

3. مجتمع الكفاية والعدل

كان من المبادئ الأساسية في الفكر الناصري إنشاء مجتمع يتمتع بالكفاية والعدل. كان عبد الناصر يرى أن العدالة الاجتماعية هي الأساس لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي. ومن هنا، عمل على توفير احتياجات الناس الأساسية من التعليم، الرعاية الصحية، والعمل. كما سعى إلى تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والكادحة، سواء كانوا عمالًا أو فلاحين أو منتجين، وذلك من خلال تشجيع مشروعات التنمية المستدامة.

كان ناصر يسعى لبناء دولة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين، حيث تضمن تكافؤ الفرص وتكفل حقوق الفئات الفقيرة في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب في بناء الوطن.

4. مساندة الفقراء والطبقات الكادحة

أولى الفكر الناصري اهتمامًا كبيرًا بالفقراء والطبقات الكادحة. كان يرى أن هذه الفئات هي الأساس في بناء المجتمع، ومن ثم كانت السياسات الناصرية تركز على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والمشاريع التنموية، عمل عبد الناصر على توفير فرص للفقراء لتحسين حياتهم، وزيادة الوعي بحقوقهم.

كما كان هناك اهتمام خاص بالطبقات العاملة والفلاحين، حيث سعى إلى توفير حياة أفضل لهم عبر تحسين ظروف العمل والزراعة، وتوفير الضمانات الاجتماعية التي تحمي حقوقهم.

5. نشر العلم وتطبيقه على أرض الواقع

من الركائز الأساسية للفكر الناصري كان الاهتمام الكبير بالتعليم والعلم. كان عبد الناصر يعتقد أن العلم هو الأساس الذي يبني عليه الوطن قوته، وبالتالي كان يسعى إلى إنشاء المدارس والجامعات وتوسيع نطاق التعليم في جميع أنحاء العالم العربي. كان هذا التوجه يهدف إلى تزويد الأجيال القادمة بالمعرفة اللازمة لتحقيق التقدم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

كما كان العلم في الفكر الناصري ليس فقط من أجل التعليم الأكاديمي، بل كان يجب أن يكون موجهًا لخدمة التنمية الشاملة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية.

6. القومية العربية والوحدة

أحد المحاور المركزية في الفكر الناصري كان الاعتقاد العميق بالقومية العربية. وكان يرى أن العروبة هي الهوية الثقافية المشتركة التي تربط الشعوب العربية ببعضها البعض، وأن هذه الهوية يجب أن تكون أساسًا للوحدة العربية. كانت العروبة في فكر ناصر تمثل أساس القوة العربية، وهي التي تدعو إلى تأسيس علاقات أقوى بين الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم.

وكان ناصر يؤمن بأن الوحدة العربية ليست مجرد فكرة طوباوية، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأنه من خلال تكاتف العرب يمكن أن يصبحوا قوة مؤثرة في الساحة العالمية.

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