مونديال اليد، موعد مباراة مصر والأرجنتين والقناة الناقلة

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة كارلوس باستور المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين اليوم الأربعاء، في افتتاح مشواره ببطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل .

موعد مباراة مصر والأرجنتين

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1.

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - 7 مساء

الجمعة | مصر × البحرين - 7 مساء

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء

خالد فتحي يترأس البعثة

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف

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