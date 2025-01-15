"أفروبلاست" يفتتح فعالياته غدا بـ 10 جلسات حوارية لتطوير صناعة البلاستيك

تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض، المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة "أفرو بلاست".



ويُقام على هامش المعرض 10 جلسات حوارية يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخبراء والصناع، من بينها اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمدير التنفيذي لوحدة التحقيق والمصادقة البيئية، بالإضافة إلى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف.



وتتناول الجلسة الأولى التي تعقد تحت عنوان "تعريف بمشروع تطوير التجارة" كيفية الاستفادة من مشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بينما تناقش الجلسة الثانية أحدث المستجدات التي طرأت على أسواق البلاستيك العالمية.



وفى الجلسة الثالثة يناقش الخبراء عددًا من الموضوعات الهامة، من بينها آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في صناعة البلاستيك، وتحويل المخلفات إلى موارد مستدامة.

بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على تعميق المكون المحلى في صناعة البلاستيك ويشارك فيها غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة وهيئة المواصفات والجودة.



وفي الجلسة الخامسة يستعرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المالية التي يقدمها للمصدرين، وذلك في محاولة لمساعدتهم على تطوير نشاطهم وتأهيلهم لاختراق الأسواق التصديرية.



وأوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الجلسات الحوارية ستسهم في الخروج بتوصيات تساعد مصدّري البلاستيك على تطوير أنشطتهم، بالإضافة إلى حل المشكلات التي تواجه القطاع.



وأضاف أن الدولة تتطلع إلى مضاعفة صادرات البلاد السلعية خلال السنوات المقبلة، لذلك فإن فتح حوار مع الصناع لمعرفة مطالبهم ومساعدتهم على تجاوز التحديات يدعم تلك الخطة ويعجّل تنفيذها.



وأشار إلى أن الجلسات ستتيح إمكانية التكامل بين الصناع والمصدرين، وذلك في محاولة لمساعدة الشركات الصغيرة على تصدير إنتاجها إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس زخمًا كبيرًا في تنوع المعروض من مواد خام، وسلع وسيطة، ومنتجات نهائية، وماكينات، وتقنيات وحلول لمختلف صناعات اللدائن والبلاستيك والمطاط.

يعد المعرض بمثابة منصة أعمال يعرض المشاركون من خلالها أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية لدعم مختلف قطاعات الأعمال في مجالات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة.

وتشير التوقعات الأولية بناءً على تسجيل الحضور إلى أن المعرض سيشهد زيارة حوالي 15 ألف زائر مصري، بالإضافة إلى أكثر من 50 مشتريًا دوليًا خلال فترة انعقاده التي تستمر 4 أيام.

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