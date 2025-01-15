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محافظات

3 من قرية واحدة، وفاة الحالة الرابعة في حادث تصادم ميكروباص مع سوزوكي بالشرقية

حوادث الطرق بالشرقية،فيتو
حوادث الطرق بالشرقية،فيتو

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح فى محافظة الشرقية، عقب إعلان وفاة الحالة الرابعة في حادث في حادث تصادم ميكروباص مع سوزوكي أعلى الطريق الإقليمي اتجاه مدينة بلبيس والذي وقع 6 يناير الماضي.

الحزن يخيم على "السعديين" بالشرقية عقب وفاة 3 من أبنائها بحادث الإقليمي (فيديو وصور)

وأعلنت أسرة “أحمد عبد الظاهر”والذي كان قبل ساعات أحد المصابين في الحادث، وفاته  ليرتفع ضحايا الحادث إلى 4 أشخاص بينهم 3 من قرية السعديين.

 

تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم مروع بالشرقية

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي، أعلى الطريق الإقليمي اتجاه مدينة بلبيس،ما أسفر عن مصرع 4، وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي بلبيس المركزي والسعديين المركزى لتلقي العلاج، والتحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

 

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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حادث تصادم ميكروباص مع سوزوكي إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث المحافظات

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