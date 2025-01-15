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حوادث

هربت خوفا من الأهالي، اعترافات المتهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بالتجمع

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أدلى قائد سيارة سيارة متهم بدهس شاب بسيارته أثناء عبور الطريق بمنطقة التجمع، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، هو ظهر فجأة قدامى.

 

وقال قائد السيارة، إنه أثناء قيادته السيارة أعلى الطريق بالتجمع تفاجأ بقيام الشاب بعبور الطريق، وانه حاول تفاديه لكنه لم يتمكن.

وأضاف، انه عقب صدم الشاب حاول الوقوف لنقل الشاب إلى المستشفى لكنه خاف من رد فعل الأهالي ففر هاربًا.

 

حادث التجمع اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الامنية في منطقة التجمع، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب للطريق بمنطقة التجمع صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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