لـ"الصحفيين"، كل ما تريد معرفته عن اشتراك الأقارب في مشروع العلاج

كشف محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن التفاصيل الكاملة لاشتراك أقارب الأعضاء في مشروع العلاج.

وقال: "يبدأ فتح باب التقديم السبت ١٨ يناير حتى الخميس ٦ فبراير المقبل، برسوم ٢٥٠ جنيهًا للفرد الواحد شاملة رسوم طباعة الكارنيه، تم تقديم طلب الاشتراك وملء البيانات ورفع الصور الشخصية والمستندات التي تثبت صلة القرابة سيكون أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للنقابة بداية من السبت المقبل ولا تقدم طلبات أو مستندات ورقيًّا.

وأضاف:" يصدر إذن دفع من الموظف المختص وبعد دفع الرسوم في خزينة النقابة نقدا يتم طباعة الكارنيهات واستلامها من النقابة، وهذه الخدمة غير متاحة من خلال فوري،وليس متاح تقسيطها من البدل أو بأي طريقة تقسيط أخرى.

وعن المستندات المطلوبة أوضح الجارحي أنها:"صورة شخصية مناسبة,الرقم القومي، شهادة الميلاد لمن هم دون ١٥ سنة، المستندات الأخرى التي تثبت صلة القرابة إذا لم يتم إثباتها بالمستندات السابقة".

والفئات المستفيدة من الخدمة هم:" الأبناء الذين خرجوا من مشروع العلاج - الأشقاء - الأحفاد - الجد/ة - والد/ة الزوج/ـة - الأعمام - الخالات - أبناء الأشقاء - زوج/ـة الابن/ـة - زوج/ـة الأخ/ت"..

وكشف الجارحي عن شروط الاشتراك، أهمها اشتراك الصحفي نفسه في مشروع العلاج شرط أساسي للاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين.

وعن المميزات التي يحصل عليها أقارب الصحفيين، يعامل حامل الكارنيه بأسعار تعاقد النقابة مع الجهات العلاجية وهي أقل بكثير من أسعار الجمهور. يدفع أقارب الصحفيين تكلفة الخدمة للجهات العلاجية نقدًا بنسبة 100%؜ ولا تتحمل النقابة أي نسبة في الخدمات العلاجية المقدمة إلى أقارب الصحفيين والأسعار التي سيتعامل بها أقارب الصحفيين هي الأسعار المنشورة في دليل مشروع العلاج تحت بند إجمالي التكلفة، لا يوجد استرداد من النقابة، أما الجهات التي تمنح النقابة نفس أسعار الجمهور مثل المستشفيات الحكومية والعسكرية فلا يستفيد منها الأقارب.

يستفيد المشتركون بسعر التعاقد على قيمة الكشف لدى الأطباء والعيادات الخارجية بالجهات الطبية لكن لا يحصلون على كوبونات. ويكون الكشف بموجود الكارنيه فقط بدون تحويل، وللحصول على الخدمة لابد من وجود كارنيه الاشتراك والحصول على تحويل من النقابة عبر رقم واتس اب الموجود في ظهر الكارنيه.

ومن أمثلة الاستفادة من خدمة الأقارب تحليل صورة الدم تكلفته للجمهور 345 جنيه بينما ستكون تكلفته للأقارب هي 47 جنيهًا فقط أي أن التوفير حوالي ٣٠٠ جنيه في تحليل واحد أي أكبر من قيمة الاشتراك في الخدمة، الكشف في مستشفيات مجموعة كليو باترا مثلا ب ٨٠٠ جنيه بينما يمكن للأقارب الكشف بـ ٣٠٠ جنيه أي بتوفير ٥٠٠ جنيه في الكشف الواحد، في المستشفيات والجهات المتعاقدة مع النقابة بأسعار نقابة الأطباء أو أسعار المؤسسة العلاجية أو بأسعار خاصة يحصل الأقارب على نفس أسعار التعاقد وهو ما يوفر مبالغ كبيرة جدًا لهم.

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