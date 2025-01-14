الثلاثاء 14 يناير 2025
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اقتصاد

زياد بهاء الدين يلخص أزمات مصر ويطرح نموذجا آخر للإصلاح

الدكتور زياد بهاء
الدكتور زياد بهاء الدين، فيتو

قال الدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي: إننا ما زلنا نتكلم في حاجات على هامش الحاجات الأساسية اللي من المفروض تطلعنا من الأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها".

 

حجم الإصلاح 

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “ حجم الإصلاح المطلوب تجاوز كتير اللي كنا بنطالب بيه، والدنيا بتجري”.

تجنب الهاوية في 2024 والأزمة الاقتصادية مستمرة

ولفت زياد بهاء الدين: نجحنا في تجنب الهاوية في 2024، ولكن لم نفعل ما يمكن أن يجعلنا  نخرج من الأزمة الاقتصادية، موضحًا: المسألة ليست بيع تلات أو أربع شركات، ولكن هل الدولة مازالت تزاحم القطاع الخاص أم لا.

اتباع نموذج اَخر للإصلاح

وأوضح:"الإصلاح في كل المراحل الماضية اقترن برفع الأسعار بالفعل، ومن المفترض الفترة المقبلة أن نتبع نموذجا آخر للإصلاح يشمل التشغيل وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج".

بقاء الدعم والحوار مع القطاع الخاص

 

وأشار بهاء الدين: اتجاه الدولة للحوار مع القطاع الخاص مهم جدًا، لكن لازم يقعدوا مع الكبير والصغير، لافتًا إلى أننا محتاجين إن الدعم لا يختفي، ولكن يذهب إلى مستحقيه، ولا يشجع على عدم الكفاءة وعدم الإنتاج.


 قانون الانتخابات والإصلاح السياسي

وأكد:"الناس غير فاعلين في الانتخابات عشان قانون الانتخابات، والإصلاح السياسي لا يمكن أن يقتصر على إنشاء حزب أو اتنين جداد، ولكن يجب أن يكون أعمق بكتير، زي قانون الانتخابات اللي هو أساس المشكلة".

 

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