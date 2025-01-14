الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: المنطقة العازلة حول غزة بطول 60 كم وعرض 800 متر

محور فيلادلفيا، فيتو
محور فيلادلفيا، فيتو

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق يضمن بقاء الجيش في منطقة عازلة حول غزة، موضحًا أن المنطقة العازلة حول غزة ستكون بطول 60 كم وعرض 800 متر.

 

انسحاب جيش الاحتلال من محوري نتساريم وفيلادلفيا

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه لن يسمح للفلسطينيين بالاقتراب من المنطقة العازلة حول قطاع غزة، وأن الجيش سينسحب تدريجيا من محوري نتساريم وفيلادلفيا.

 

تنسيق إسرائيل مع مصر وأمريكا

ولفتت إلي أن حماس بدأت بتقسيم المحتجزين في قطاع غزة إلى مجموعات تمهيدا لإطلاق سراحهم، مؤكدة أن إسرائيل نسقت مع مصر وأمريكا بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا.

 

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة المنطقة الجنوبية بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش من قطاع غزة.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى التنسيق مع مصر والولايات المتحدة بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا.

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