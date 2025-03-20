حدث في 20 رمضان سنة 652هـ، مولد سيف الدين قطز قاهر التتار

المظفر سيف الدين قُطُز محمود بن ممدود بن خوارزم شاه، واحد من أعظم الشخصيات في التاريخ.

ولد في 20 رمضان، سنة 652هـ، الموافق 2 نوفمبر من عام 1221، وتولى الملك سنة 657 هـ الموافق 1259م.

نشأته

هو من بيت مسلم ملكي وهو ابن أخت جلال الدين الخوارزمي، ملك الخوارزميين المشهور، والذي قاوم التتار فترة وانتصر عليهم ثم هُزِمَ، وفرَّ إلى الهند، وعند فراره إلى الهند أسر التتار عائلته فقتلوا بعضهم واسترَقّوا بعضهم.

وكان محمود بن ممدود أحد أولئك الذين استرقَّهم التتار، وأطلقوا عليه اسمًا مغوليًّا هو "قطز"، وهي كلمة تعني "الكلب الشرس".

ويبدو أنه كانت تبدو عليه من صغره علامات القوة والبأس، ثم باعه التتار في أسواق الرقيق في دمشق واشتراه أحد الأيوبيين، وجاء به إلى مصر، ثم انتقل من سيد إلى غيره حتى وصل في النهاية إلى الملك المعز عز الدين أيبك ليصبح أكبر قواده.

نشأته

نشأ قطز كبقية المماليك على التربية الدينية، والحمية الإسلامية، وتدرب منذ صغره على فنون الفروسية وأساليب القتال، وأنواع الإدارة، وطرق القيادة فكان شابًّا فتيًّا أبيًّا محبًّا للدين معظمًا له قويًا جلدًا صبورًا.. فإذا أضفت إلى ذلك كونه ولد في بيت ملكي، وكانت طفولته طفولة الأمراء وهذا أعطاه ثقة كبيرة بنفسه، فإذا أضفت إلى ذلك أن أسرته هلكت تحت أقدام التتار، وهذا جعله يفقه جيدًا مأساة التتار.

سلطان مصر

رأى قطز أن السلطان الطفل مشغول باللهو عن أمور الحكم، وأن بعض أمراء المماليك يستغلون ذلك في التدخل في أمور الحكم، وجاء ذلك مع قدوم رسل التتار يهددون مصر بالاجتياح؛ فقام بعزله بعد موافقة العلماء، وأعلن نفسه سلطانًا على مصر.

خطر التتار

واجه قطز في بداية حكمه أزمة خطيرة، وهي صد التتار المتوحشين القادمين لغزو مصر بعدما أسقطوا الخلافة الإسلامية، ودمَّروا بغداد، واجتاحوا الشام.

أيقن قطز أنه لن يستطيع صدَّ التتار بجيشٍ ممزق الانتماءات بين الأمراء الذين يبحثون عن مصالحهم، ولا بشعب مشغول عن الجهاد وتبعاته؛ لذا بدأ بتنفيذ خطة محكمة، حيث بدأ بحشد جهود العلماء المخلصين من أجل بث روح الجهاد في نفوس الشعب، واضطلع سلطان العلماء، العز بن عبد السلام، بعِظم هذه المهمة، ومعه عدد من العلماء الأجِلاّء الذين تحفظ لهم الأمة مكانتهم.

كان قطز نِعْم الحاكم الذي يوقر العلماء، ويطيعهم؛ لذا لمّا أراد فرض ضريبة على الشعب لتجهيز الجيش، وأفتى العز بن عبد السلام بعدم الجواز إلا بعد أن يُخرِج الأمراء ما عندهم من أموالهم وأموال نسائهم وجواريهم؛ كان قطز أول مَن نفَّذ تلك الفتوى على نفسه، ثم طبقها على بقية الأمراء بالقوة.

كما عمل قطز على تجميع الصفوف وتوحيدها، وأخذ يُحمِّس الأمراء للجهاد في سبيل الله.

التجهيز العسكري للمعركة

بدأ قطز التجهيز العسكري للمعركة، وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 658هـ، التقى الجيشان: المسلم والتتري، وقاتل قطز قتالًا عجيبًا.

أعد قطز خطة شديدة الذكاء، أثبت بها تفوقه على خصمه كتبغا قائد جيش التتار ونائب هولاكو، وكتب الله النصر للمسلمين، وبدأت الكفة تميل لصالح المسلمين، وارتد الضغط على جيش التتار، وأطبق المسلمون الدائرة تدريجيًّا على التتار، وكان يومًا على الكافرين عسيرًا.. وقُتِل كتبغا بيدي أحد قادة المسلمين.

ووصل التتار الفارُّون إلى بيسان (حوالي 20 كيلو مترًا إلى الشمال الشرقي من عين جالوت)، ووجد التتار أن المسلمين جادّون في طلبهم، فلم يجدوا إلا أن يصطفوا من جديد، لتدور موقعة أخرى عند بيسان أجمع المؤرخون على أنها أصعب من الأولى، وقاتل التتار قتالًا رهيبًا، ودافعوا عن حياتهم بكل قوة، وبدأوا يضغطون على المسلمين، وكادوا أن يقلبوا الأمور لمصلحتهم، وابتلي المؤمنون، وزُلزلوا زلزالًا شديدًا، وكانت هذه اللحظات من أحرج اللحظات في حياة القوات الإسلامية.

واإسلاماه

كاد القائد نفسه يقتل، إلا أنه السهم أصاب جواده، فمات، كما قتلت زوجته "جلنار حب الرمان".

ورأى قطز كل ذلك.. فانطلق يحفز الناس، ويدعوهم للثبات، ثم أطلق صيحته الخالدة: "واإسلاماه، واإسلاماه، واإسلاماه"، وألقى خوذته، وانطلق يقاتل بكل قوته.

قالها ثلاث مرات، ثم قال في تضرع: "يا الله!! انصر عبدك قطز على التتار".. وما أن انتهى من دعائه وطلبه إلا وخارت قوى التتار تمامًا.

وقضى المسلمون تمامًا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر.. وأُبِيدَ جيش التتار بكامله، وانتصر الجيش الإسلامي.

مؤامرة قتله

ولما عاد قطز منتصرًا من عين جالوت إلى مصر تآمر عليه بعض الأمراء المماليك بقيادة بيبرس، فقتلوه بين القرابي والصالحية ودفن بالقصير، ثم نُقِل قبره بعد مدة من الزمن إلى القاهرة، وكان مقتله يوم السبت 16 ذو القعدة 658 هـ، الموافق 22 أكتوبر 1260، وذلك بعد معركة عين جالوت بخمسين يومًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.