الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

حركة فتح: صفقة غزة تشمل مناطق عازلة وتوسعًا إسرائيليًا مستمرًا

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أكد الدكتور إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن الصفقة التي يتم تنفيذها حاليًا تحت ضغط أمريكي واجهت معارضة طويلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة عام وأربعة أشهر.

 

صفقة الأسرى 

وأوضح أن هذه الصفقة تربط إعادة إعمار قطاع غزة بعودة النازحين، مشيرًا إلى أن الحديث الحالي يتركز حول إعادة بعض النازحين داخل القطاع، دون وجود ملامح واضحة لهذه العودة.

 

بنود صفقة إسرائيل وحماس 

وأشار أبو زنيط، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وجود بنود في الصفقة قد تتضمن إنشاء مناطق عازلة في شمال القطاع، ما يعني إدخال غزة في إطار توسع إسرائيل، مضيفًا أن إسرائيل، التي لا تملك حدودًا محددة دستوريًا، تسعى دائمًا للتوسع، مشددًا على أن التركيز الإسرائيلي الأكبر يبقى على الضفة الغربية، باعتبارها تمثل بعدًا استراتيجيًا وأيديولوجيًا لإسرائيل.

 

نقل الحرب من قطاع غزة للضفة الغربية

وأوضح أن الحرب الحالية قد تُعاد تدويرها لتشمل الضفة الغربية، حيث شهدت السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة من الاستيطان، مبيّنًا أن العامين 2023 و2024 شهدا إنشاء أكثر من 100 بؤرة استيطانية جديدة، ما يعكس استراتيجية التوسع الإسرائيلي المستمرة في المنطقة.

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حركة فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو صفقة الأسرى قطاع غزة إسرائيل الضفة الغربية

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