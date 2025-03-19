الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

حدث في 19 رمضان سنة 1382هـ، وفاة محمود شلتوت شيخ الأزهر أول حامل للقب "الإمام الأكبر"

محمود شلتوت شيخ الأزهر،
محمود شلتوت شيخ الأزهر، فيتو

محمود شلتوت، هو شيخ الجامع الأزهر بين عامي 1958 و1963م. ولِدَ في منية بني منصور، مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في مصر سنة 1893م. 

حفظ القرآن الكريم وهو صغير، ونال إجازةَ العالمية سنة 1918م، وكان خطيبًا موهوبًا جهير الصوتِ. 

وشارك فى ثورة ١٩١٩بقلمه ولسانه وجرأته، ونقله الشيخ محمد مصطفى المراغي لسعة علمه للقسم العالى، وناصر حركة إصلاح الأزهر وفُصل من منصبه واشتغل بالمحاماة، ثم عاد للأزهر فى ١٩٣٥.

أولَ حامل لِلَقَب الإمام الأكبر

عُيِّن مدرسًا بالمعاهد، ثم بالقسمِ العالي، ثمَّ مدرِّسًا بأقسام التخصص، ثم وكيلًا لكلية الشريعة، ثم عضوًا في جماعة كبار العلماء، ثم شيخًا للأزهر، وكان أولَ حامل لِلَقَب الإمام الأكبر.
تولى مشيخة الأزهر الشريف سنة  1958، وانتخب عضوا بمجمع اللغة العربية أو مجمع الخالدين عام 1943.

منحته أكاديمية شيلى درجة الزمالة الفخرية، ونادى بتكوين مكتب عِلمي للردِّ على مفتريات أعداء الإسلام، وتنقية كتب الدين من البِدَع والضلالات، وكانت مقدِّمةً لإنشاءِ مجمع البحوث الإسلامية.

سعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعضُ كبار الشيوخ.

مؤلفاته

له 26 مؤلَّفًا، ترجمت لعدة لغات، منها: "القرآن والمرأة"، و"القرآن والقتال"، و"هذا هو الإسلام"، و"عنصر الخلود في الإسلام"، و"الإسلام والتكافل الاجتماعي"، و"حكم الشريعة الإسلامية في تنظيم النسل"، و"الإسلام عقيدة وشريعة"، و"الإسلام والوجود الدولي".. وغيرها.

 اختير عضوًا في الوفد الذي حضر مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي المقارن سنة 1937م، وألقى فيه بحثًا تاريخيا هاما، تحت عنوان "المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية"، ونال البحث استحسان أعضاء المؤتمر، فأقروا صلاحية الشريعة الإسلامية للتطور، واعتبروها آنذاك في ثلاثينيات القرن العشرين، وفي ذروة الاستعمار في مصر وفي شتى أرجاء العالم العربي والإسلامي، مصدرًا من مصادر التشريع الحديث، وإنها أصيلة وليست مقتبسة من غيرها من الشرائع الوضعية، ونال بهذا البحث المتفرد، عضوية جماعة كبار العلماء.

شيخ الأزهر

وفي سنة 1958م، وبعدما صدر قرار تعيينه شيخًا للأزهر الشريف، سعى الشيخ شلتوت جاهدًا للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وزار الكثير من بلدان العالم الإسلامي، وقد كان مؤمنا أشد الإيمان بضرورة القضاء على الخلاف بين المذاهب الإسلامية.

قانون إصلاح الأزهر 

وكان أول من أدخل دراسة المذاهب في الأزهر الشريف، فقد كان مع توحيد المسلمين ولم شملهم، وصدر قبل وفاته قانون إصلاح الأزهر الشريف سنة 1961م. 

كما دخلت في عهده العلوم الحديثة إلى الأزهر، ولم تعد الدراسة في الأزهر الشريف، من وقتها، مقتصرة على العلوم الدينية فقط، وأنشئت العديد من الكليات، وارتفعت مكانة شيخ الأزهر ومكانته كعالم بارز من علماء الدين الإسلامي في مختلف البقاع.

ورحل عن عمر يناهز الـ70 عاما في 19 رمضان، سنة 1382هـ، الموافق ١٢ فبراير عام 1963.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الجامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت القرآن الكريم حفظ القران الكريم شيخ الجامع الازهر شيخ الأزهر مجمع اللغة العربية مشيخة الازهر الشريف

مواد متعلقة

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الإمام الحسين، حفيد الرسول وسيد الشهداء

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في أمغيشيا

مع الزاهدين.. بشر بن الحارث الحافي

على جمعة يحسم موقف الشرع من "المراهنات والقمار والشطرنج والسودوكو والكوتشينة والتداول"

التداول والمضاربة على العملة حلال أم حرام؟، رد حاسم من علي جمعة

هل تهكير البيانات حرام حتى لو بعمله علشان حاجة صح.. رد غير متوقع من علي جمعة (فيديو)

علي جمعة: المراهنات على مباريات الأهلي والزمالك حرام لهذا السبب (فيديو)

الأكثر قراءة

بمائدة إفطار لم يهضمها المصريون؛ سفارة إسرائيل تحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب (صور)

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

لكل إنسان كبوة ولن يضيع حق وراءه مطالب، أول تعليق من ضابط الشرطة المعتدى عليه في قنا

زعيم المعارضة في إسرائيل: أدعو الجميع للخروج إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

أخبار مصر: إسرائيل تستفز المصريين بمنشور، أول تعليق لضابط قنا المعتدى عليه، قرار من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يتجاوز الـ 60 جنيها وانخفاض 3 أصناف

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

حدث في 19 رمضان سنة 1382هـ، وفاة محمود شلتوت شيخ الأزهر أول حامل للقب "الإمام الأكبر"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 19 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية