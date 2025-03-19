حدث في 19 رمضان سنة 1382هـ، وفاة محمود شلتوت شيخ الأزهر أول حامل للقب "الإمام الأكبر"

محمود شلتوت، هو شيخ الجامع الأزهر بين عامي 1958 و1963م. ولِدَ في منية بني منصور، مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في مصر سنة 1893م.

حفظ القرآن الكريم وهو صغير، ونال إجازةَ العالمية سنة 1918م، وكان خطيبًا موهوبًا جهير الصوتِ.

وشارك فى ثورة ١٩١٩بقلمه ولسانه وجرأته، ونقله الشيخ محمد مصطفى المراغي لسعة علمه للقسم العالى، وناصر حركة إصلاح الأزهر وفُصل من منصبه واشتغل بالمحاماة، ثم عاد للأزهر فى ١٩٣٥.

أولَ حامل لِلَقَب الإمام الأكبر

عُيِّن مدرسًا بالمعاهد، ثم بالقسمِ العالي، ثمَّ مدرِّسًا بأقسام التخصص، ثم وكيلًا لكلية الشريعة، ثم عضوًا في جماعة كبار العلماء، ثم شيخًا للأزهر، وكان أولَ حامل لِلَقَب الإمام الأكبر.

تولى مشيخة الأزهر الشريف سنة 1958، وانتخب عضوا بمجمع اللغة العربية أو مجمع الخالدين عام 1943.

منحته أكاديمية شيلى درجة الزمالة الفخرية، ونادى بتكوين مكتب عِلمي للردِّ على مفتريات أعداء الإسلام، وتنقية كتب الدين من البِدَع والضلالات، وكانت مقدِّمةً لإنشاءِ مجمع البحوث الإسلامية.

سعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعضُ كبار الشيوخ.

مؤلفاته

له 26 مؤلَّفًا، ترجمت لعدة لغات، منها: "القرآن والمرأة"، و"القرآن والقتال"، و"هذا هو الإسلام"، و"عنصر الخلود في الإسلام"، و"الإسلام والتكافل الاجتماعي"، و"حكم الشريعة الإسلامية في تنظيم النسل"، و"الإسلام عقيدة وشريعة"، و"الإسلام والوجود الدولي".. وغيرها.

اختير عضوًا في الوفد الذي حضر مؤتمر "لاهاي" للقانون الدولي المقارن سنة 1937م، وألقى فيه بحثًا تاريخيا هاما، تحت عنوان "المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية"، ونال البحث استحسان أعضاء المؤتمر، فأقروا صلاحية الشريعة الإسلامية للتطور، واعتبروها آنذاك في ثلاثينيات القرن العشرين، وفي ذروة الاستعمار في مصر وفي شتى أرجاء العالم العربي والإسلامي، مصدرًا من مصادر التشريع الحديث، وإنها أصيلة وليست مقتبسة من غيرها من الشرائع الوضعية، ونال بهذا البحث المتفرد، عضوية جماعة كبار العلماء.

شيخ الأزهر

وفي سنة 1958م، وبعدما صدر قرار تعيينه شيخًا للأزهر الشريف، سعى الشيخ شلتوت جاهدًا للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وزار الكثير من بلدان العالم الإسلامي، وقد كان مؤمنا أشد الإيمان بضرورة القضاء على الخلاف بين المذاهب الإسلامية.

قانون إصلاح الأزهر

وكان أول من أدخل دراسة المذاهب في الأزهر الشريف، فقد كان مع توحيد المسلمين ولم شملهم، وصدر قبل وفاته قانون إصلاح الأزهر الشريف سنة 1961م.

كما دخلت في عهده العلوم الحديثة إلى الأزهر، ولم تعد الدراسة في الأزهر الشريف، من وقتها، مقتصرة على العلوم الدينية فقط، وأنشئت العديد من الكليات، وارتفعت مكانة شيخ الأزهر ومكانته كعالم بارز من علماء الدين الإسلامي في مختلف البقاع.

ورحل عن عمر يناهز الـ70 عاما في 19 رمضان، سنة 1382هـ، الموافق ١٢ فبراير عام 1963.

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